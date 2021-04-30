30.04.2021 (01:00)
Военнослужащие дальней авиации провели специальные учения по видам обеспечения в Калужской области
В Калужской области на базе авиационного полка дальней авиации Воздушно-космических сил России прошли специальные учения по видам обеспечения, в которых приняли участие подразделения инженерно-авиационной службы и батальона аэродромно-технического обеспечения.
Военнослужащие отрабатывали различные вводные, включая восстановление объектов летного поля, подготовку авиационной техники к вылетам в заданные временные интервалы.
Особое внимание уделялось операциям с использованием различных смазок, масел и технических жидкостей, а также проверки работоспособности узлов, агрегатов и систем военной техники.
Всего в мероприятии было задействовано свыше 200 военнослужащих и около 30 единиц автомобильной и специальной техники.
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