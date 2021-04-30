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30.04.2021 (01:00)

Военнослужащие дальней авиации провели специальные учения по видам обеспечения в Калужской области

В Калужской области на базе авиационного полка дальней авиации Воздушно-космических сил России прошли специальные учения по видам обеспечения, в которых приняли участие подразделения инженерно-авиационной службы и батальона аэродромно-технического обеспечения.

Военнослужащие отрабатывали различные вводные, включая восстановление объектов летного поля, подготовку авиационной техники к вылетам в заданные временные интервалы.

Особое внимание уделялось операциям с использованием различных смазок, масел и технических жидкостей, а также проверки работоспособности узлов, агрегатов и систем военной техники.

Всего в мероприятии было задействовано свыше 200 военнослужащих и около 30 единиц автомобильной и специальной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , Дальняя авиация , ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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