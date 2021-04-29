29.04.2021 (18:55)
Военнослужащие танковой дивизии в Челябинской области написали «Диктант победы»
Военнослужащие гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа в Челябинской области приняли участие в просветительской акции «Диктант победы». В ходе диктанта военнослужащие ответили на 25 вопросов, касающихся хронологии событий военных лет, географических названий, наименования оружия, военной техники и главных действующих лиц того или иного эпизода времен ВОВ. Ряд вопросов был связан с художественными фильмами и монументами, посвященными Великой Отечественной войны. Всего диктанте приняли участие около 500 военнослужащих танковых полков и подразделений обеспечения танковой дивизии ЦВО.
Написание диктанта на площадке крупнейшего танкового соединения ЦВО было организовано с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.