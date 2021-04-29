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29.04.2021 (18:45)

Военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии ЮВО написали «Диктант Победы»

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Личный состав мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Ростовской области, принял участие в написании Всероссийского военно-исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны – «Диктант Победы».

Мероприятие прошло на базе гарнизонного Дома офицеров в городе Новочеркасске.

Также в написании диктанта приняли участие юнармейцы, а также члены семей военнослужащих и гражданские специалисты соединения.

Диктант в мотострелковом соединении ЮВО проводится ежегодно и уже приобрел статус масштабной просветительской акции.

Мероприятие было проведено с соблюдением санитарно-эпидемических мер. Все участники соблюдали безопасную дистанцию, были в медицинских масках и перчатках.

Всего на территории ЮВО и заграничных военных базах исторический диктант написали более чем на 130 интерактивных площадках в 15 субъектах Российской Федерации.

В диктанте приняли участие более 17 тыс. человек от ЮВО, в их числе офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей округа, курсанты учебного центра военной полиции в Северной Осетии, курсанты Волжского учебного центра инженерных войск в Волгоградской области, суворовцы Северо-Кавказского СВУ во Владикавказе и Президентского кадетского училища в Севастополе.

Диктант включал в себя два варианта по 25 вопросов в каждом. Время ответа – 45 минут.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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