29.04.2021 (18:35)

Командующий войсками ЮВО проверил готовность парадных расчетов Ростовского-на-Дону гарнизона

На военном аэродроме в Ростове-на-Дону командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников проверил готовность парадных расчетов пеших колонн и механизированной колонны военной техники к проведению парада, посвященного 76-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне.

«Личный состав воинских частей округа, привлеченных к участию в Параде Победы, начал готовиться еще в марте, всего было проведено более 40 тренировок, в том числе в составе парадных расчетов – семь», – уточнил генерал-полковник А. Дворников.

Всего в парадном строю на военном аэродроме в тренировке участвовало 3147 человек, в том числе 2220 военнослужащих. В составе механизированной колонны было представлено 63 единицы военной техники. Во главе прошли легендарные участники сражений Великой Отечественной войны танк Т-34 и реактивная установка БМ-11 «Катюша».

«В этом году мы проведем парады в десяти городах на территории военного округа в которых примут участие около 10 тысяч военнослужащих, а также представители силовых структур и ведомств, кадеты и юнармейцы. По площадям проедут колонны военной техники общей численностью порядка 500 единиц. Приглашаем всех посмотреть это праздничное и торжественное мероприятие», – добавил командующий войсками ЮВО.

Всего на территории округа будет проведено 10 военных парадов в городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в городах дислокации штабов объединений военного округа – Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

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