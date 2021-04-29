29.04.2021 (18:25)
Военнослужащие Каспийской флотилии приняли участие в историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны
Военнослужащие Каспийской флотилии (КФл) приняли участие в масштабной международной патриотической акции «Диктант Победы» на тему событий Великой Отечественной войны в рамках проекта «Историческая память».
Свыше 300 военнослужащих написали «Диктант Победы» в местах дислокации и пунктах базирования флотилии на территории республики Дагестан.
Исторический диктант состоял из 25 заданий на тему основных этапов Великой Отечественной войны. Каждый участник получил индивидуальные комплекты материалов, включая бланки с заданиями.
Участники диктанта смогут узнать результат своей работы на сайте диктантпобеды.рф по индивидуальному идентификационному номеру бланка.
Диктант проводился с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер и требований, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.
«Диктант Победы» призван сохранить память об историческом прошлом нашей страны, также целью мероприятия является повышение уровня исторической грамотности общества, поощрение изучения истории.