29.04.2021 (18:25)

Военнослужащие Каспийской флотилии приняли участие в историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие Каспийской флотилии приняли участие в историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны

Военнослужащие Каспийской флотилии (КФл) приняли участие в масштабной международной патриотической акции «Диктант Победы» на тему событий Великой Отечественной войны в рамках проекта «Историческая память».

Свыше 300 военнослужащих написали «Диктант Победы» в местах дислокации и пунктах базирования флотилии на территории республики Дагестан.

Исторический диктант состоял из 25 заданий на тему основных этапов Великой Отечественной войны. Каждый участник получил индивидуальные комплекты материалов, включая бланки с заданиями.

Участники диктанта смогут узнать результат своей работы на сайте диктантпобеды.рф по индивидуальному идентификационному номеру бланка.

Диктант проводился с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер и требований, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

«Диктант Победы» призван сохранить память об историческом прошлом нашей страны, также целью мероприятия является повышение уровня исторической грамотности общества, поощрение изучения истории.

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