Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.04.2021 (18:25)

Военнослужащие Каспийской флотилии приняли участие в историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны

Фото Видео

Военнослужащие Каспийской флотилии (КФл) приняли участие в масштабной международной патриотической акции «Диктант Победы» на тему событий Великой Отечественной войны в рамках проекта «Историческая память».

Свыше 300 военнослужащих написали «Диктант Победы» в местах дислокации и пунктах базирования флотилии на территории республики Дагестан.

Исторический диктант состоял из 25 заданий на тему основных этапов Великой Отечественной войны. Каждый участник получил индивидуальные комплекты материалов, включая бланки с заданиями.

Участники диктанта смогут узнать результат своей работы на сайте диктантпобеды.рф по индивидуальному идентификационному номеру бланка.

Диктант проводился с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер и требований, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

«Диктант Победы» призван сохранить память об историческом прошлом нашей страны, также целью мероприятия является повышение уровня исторической грамотности общества, поощрение изучения истории.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие ЮВО в Абхазии приняли участие в «Диктанте Победы»
Техника морской пехоты Каспийской флотилии возвращена в пункт постоянной дислокации после учения под Ростовом
Военная техника, принимающая участие в Параде Победы, передислоцирована в Симферополь
Более 17 тысяч военнослужащих ЮВО приняли участие в акции «Диктант Победы»

Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false