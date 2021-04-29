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29.04.2021 (18:15)

Военнослужащие зенитного ракетного соединения ЮВО в Сочи написали «Диктант Победы»

В Сочи военнослужащие зенитного ракетного соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) написали «Диктант Победы».

Военнослужащие проверили свои знания по истории времен Великой Отечественной войны в рамках масштабной международной просветительской акции «Диктант Победы», организованной главным военно-политическим управлением Вооруженных сил Российской федерации.

Диктант был организован на специальных площадках, в том числе в полевых условиях, а также в аудиториях соединения.

Всего в «Диктанте Победы» приняли участие около тысячи военнослужащих соединения ЮВО, члены их семей, гражданские специалисты базы, а также участники всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Диктант проводился с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер и требований, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

«Диктант Победы» призван сохранить память об историческом прошлом нашей страны, также целью мероприятия является повышение уровня исторической грамотности общества, поощрение изучения истории.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
ПВО , Южный военный округ
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