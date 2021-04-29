29.04.2021 (18:15)

Военнослужащие зенитного ракетного соединения ЮВО в Сочи написали «Диктант Победы»

В Сочи военнослужащие зенитного ракетного соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) написали «Диктант Победы».

Военнослужащие проверили свои знания по истории времен Великой Отечественной войны в рамках масштабной международной просветительской акции «Диктант Победы», организованной главным военно-политическим управлением Вооруженных сил Российской федерации.

Диктант был организован на специальных площадках, в том числе в полевых условиях, а также в аудиториях соединения.

Всего в «Диктанте Победы» приняли участие около тысячи военнослужащих соединения ЮВО, члены их семей, гражданские специалисты базы, а также участники всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Диктант проводился с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер и требований, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

«Диктант Победы» призван сохранить память об историческом прошлом нашей страны, также целью мероприятия является повышение уровня исторической грамотности общества, поощрение изучения истории.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице