29.04.2021 (18:15)
Военнослужащие зенитного ракетного соединения ЮВО в Сочи написали «Диктант Победы»
В Сочи военнослужащие зенитного ракетного соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) написали «Диктант Победы».
Военнослужащие проверили свои знания по истории времен Великой Отечественной войны в рамках масштабной международной просветительской акции «Диктант Победы», организованной главным военно-политическим управлением Вооруженных сил Российской федерации.
Диктант был организован на специальных площадках, в том числе в полевых условиях, а также в аудиториях соединения.
Всего в «Диктанте Победы» приняли участие около тысячи военнослужащих соединения ЮВО, члены их семей, гражданские специалисты базы, а также участники всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Диктант проводился с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер и требований, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.
«Диктант Победы» призван сохранить память об историческом прошлом нашей страны, также целью мероприятия является повышение уровня исторической грамотности общества, поощрение изучения истории.