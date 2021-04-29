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29.04.2021 (18:05)

Военнослужащие ЮВО в Северной Осетии написали «Диктант Победы»

Военнослужащие общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии приняли участие в масштабной международной просветительской акции «Диктант Победы» на тему событий Великой Отечественной войны.

В акции приняли участие более 1,8 тысяч человек, в их числе военнослужащие ЮВО, члены их семей, а также гражданские специалисты.

Акцию провели на специально подготовленных площадках и в аудиториях, а также на полигоне Тарское.

Диктант проводился с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер и требований, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

«Диктант Победы» призван сохранить память об историческом прошлом нашей страны, также целью мероприятия является повышение уровня исторической грамотности общества, поощрение изучения истории.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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