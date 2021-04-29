29.04.2021 (18:00)

Более 80 тысяч военнослужащих и юнармейцев приняли участие в акции «Диктант Победы»

Более чем на 700 площадках, созданных на базе органов военного управления, соединений, воинских частей и образовательных учреждений Минобороны, прошла акция «Диктант Победы». В ней приняли участие свыше 80 тысяч военнослужащих и юнармейцев.

По всей стране от Южно-Сахалинска до Калининграда и от Мурманска до Новороссийска военнослужащие в очередной раз проверили свои знания о самой кровопролитной войне.

Главной площадкой написания «Диктанта Победы» стал зал принятия решений Национального центра управления обороной Минобороны РФ. В диктанте принял участие Заместитель министра обороны – Начальник Главного военно-политического управления, генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Сегодня в преддверии всенародного праздника - 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - у нас есть возможность еще раз обратиться к бессмертному подвигу советского народа, который в тяжелейших условиях военного лихолетья отстоял свободу, независимость и само существование нашей Родины», - сказал замминистра.

Он отметил актуальность проведения диктанта в современном мире. «Неслучайно в последнее время заметно активизировались различного рода псевдоисторики, обслуживающие коллективные геополитические интересы ряда западных стран. Они пытаются фальсифицировать историю таким образом, чтобы возложить ответственность за развязывание Второй мировой войны на Советский Союз и на этой фальшивой основе протащить тезис о якобы [имеющей место] исторической агрессивности России», - отметил Картаполов, выступая перед участниками диктанта.

Справочно:

Диктант проходил в форме тестирования. Участникам было предложено ответить на 25 вопросов на тему событий Великой Отечественной войны, включающих в себя знание как военной истории, так и литературных и художественных произведений военной тематики. Каждый вопрос содержал 4 варианта ответа, из которых за наименьшее время участники должны были выбрать правильный.

Впервые акция «Диктант Победы» прошла в 2019 году. Представители Вооруженных сил Российской Федерации впервые приняли в ней участие в 2020 году. При этом каждый четвертый участник от Минобороны набрал наивысший балл.

20 представителей военного ведомства набрали максимальное количество баллов, признаны победителями и отмечены грамотами организационного комитета.



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