29.04.2021 (15:05)

Более 17 тысяч военнослужащих ЮВО приняли участие в акции «Диктант Победы»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Более 17 тысяч военнослужащих ЮВО приняли участие в акции «Диктант Победы»

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) и участники юнармейского движения приняли участие в масштабной международной просветительской акции «Диктант Победы» на тему событий Великой Отечественной войны.

Военнослужащие ЮВО всех написали исторический диктант более чем на 130 интерактивных площадках в 15 субъектов Российской Федерации на территории соединений и воинских частях ЮВО, Домах офицеров гарнизонов, а также на военных базах в республиках Абхазия, Армения и Южная Осетия.

В диктанте приняли участие более 17 тыс. человек от ЮВО, в их числе офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей округа, курсанты учебного центра военной полиции в Северной Осетии, курсанты Волжского учебного центра инженерных войск в Волгоградской области, суворовцы Северо-Кавказского СВУ во Владикавказе и Президентского кадетского училища в Севастополе.

Диктант включал в себя два варианта по 25 вопросов в каждом. Время ответа – 45 минут. Вопросы носили разноплановый характер: нужно было, например, назвать автора поэмы, посвященной войне, на основании приведенного отрывка назвать город, событие или участника военных действий. Некоторые вопросы были связаны с художественными фильмами и монументами, посвященными Великой Отечественной.

Написание диктанта на всех площадках было организовано с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

Основной целью мероприятия является сохранение исторической памяти, повышение уровня исторической грамотности общества, поощрение изучения истории Великой Отечественной войны. В 2021 году свои знания о Великой Отечественной войне проверят более 1 млн. человек по всему миру.

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