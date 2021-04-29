29.04.2021 (16:55)
Экипажи ракетоносцев Ту-95мс выполнили продолжительные полеты на Дальнем Востоке
В Амурской области, в авиационном соединении дальней авиации, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС отработали плановые полеты в дневное и ночное время.
Продолжительность полета каждого из экипажей составила не менее 8 часов.
При выполнении полетных заданий летный состав отработал технику пилотирования, воздушную навигацию, а также условное применение авиационных средств поражения.
В ходе мероприятия специалисты инженерно-авиационной службы отработали комплекс мероприятий по подготовке авиационной техники к повторному вылету.
Новости по теме:
На минимальных высотах в небе Кубани лётчики штурмовой авиации ЮВО провели воздушный бой с условным противником
На полигоне Ашулук иностранным военным атташе продемонстрировали боевые возможности российских ЗРК С-400
Специалисты ЦККП внесли в Главный каталог космических объектов информацию о новых космических объектах
Специалисты Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова завершили сведение с орбиты разгонного блока «Фрегат»
Метки: