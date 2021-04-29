29.04.2021 (17:20)

Отряд боевых кораблей Балтийского флота вернулся из дальнего похода

Отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий», танкера «Кола», морского буксира «Яков Гребельский» и плавучей мастерской ПМ-82 зашел в военную гавань г. Балтийска после выполнения задач в районах Средиземного моря, Атлантического и Индийского океанов.

Корабли и суда Балтийского флота выполняли задачи дальнего похода около четырех месяцев. За это время экипажи корвета «Стойкий» и танкера «Кола» побывали в Индийском океане, где приняли участие в международных маневрах. В Индийском океане экипаж корвета «Стойкий» отработал несколько десятков учений различной направленности. Отряд также побывал с деловыми заходами в портах Исламской Республики Иран, султаната Оман, Кипра, Сирийской Арабской Республики. Во время нахождения в Красном море отряд кораблей впервые совершил деловой заход в Порт Судан. Военнослужащие корвета провели манёвры по противовоздушной и противолодочной обороне, группы антитеррора отработали антипиратские учения, выполнили задачи по сопровождению гражданских судов в Аравийском и Красных морях.

На торжественном митинге, посвященном встрече кораблей, присутствовали представители командования Балтийского флота, администрации г. Балтийска, а также родные и близкие моряков-балтийцев. Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов от имени Военного совета Балтийского флота поздравил экипажи с успешным выполнением поставленных задач дальнего океанского плавания и пожелал военным морякам новых успехов в боевой учебе.

Корабли вернулись из дальнего похода технически исправными и готовыми после пополнения необходимых запасов выполнять задачи по предназначению. Отличившиеся в дальнем походе военнослужащие были награждены ценными подарками от командования флота. Ряд военнослужащих будет представлен к государственным и ведомственным наградам.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Яков Гребельский» вышел в море из пункта постоянного базирования г. Балтийск для выполнения плановых задач дальнего похода 16 декабря 2020 года.

Плавучая мастерская «ПМ-82» Балтийского флота вышла из Балтийска и отправилась в Средиземное море для выполнения задач по предназначению в первой декаде декабря 2020 года.

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