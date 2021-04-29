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29.04.2021 (17:05)

Командующий Северным флотом принял участие в «Диктанте Победы» вместе с мурманскими нахимовцами

Сегодня командующий Северным флотом, Герой России, адмирал Александр Моисеев вместе с мурманскими нахимовцами принял участие в международной просветительской акции «Диктант Победы».

Александр Моисеев отметил, что «активное участие в решении заданий диктанта принимают сегодня многие военнослужащие Северного флота».

В Мурманске одна из главных площадок написания «Диктанта Победы» была традиционно организована на базе Мурманского Нахимовского военно-морского училища. В Североморске главной площадкой данной просветительской акции стал тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий».

Площадки «Диктанта Победы» организованы во всех гарнизонах Северного флота, в объединениях, соединениях и отдельных воинских частях, и даже на арктических архипелагах – Земля Франца-Иосифа, Новая Земля и Новосибирские острова. Всего таких площадок в местах базирования флота зарегистрировано 44. В акции принимают участие 3587 человек. Помимо военнослужащих, «Диктант Победы» написали гражданские работники воинских частей и учреждений Северного флота, члены семей военнослужащих и юнармейцы.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Командующий
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