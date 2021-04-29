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29.04.2021 (16:05)

Российские военнослужащие базы Кант в Киргизии приняли участие в «Диктанте Победы»

Российские военнослужащие, проходящие военную службу на объединенной российской военной базе, дислоцированной в Киргизской Республике, приняли участие в «Диктанте Победы».

«Диктант Победы» прошел на базе школы №2 Министерства обороны Российской Федерации на территории военного городка в городе Кант. Всего в «Диктанте Победы» приняло участие более 200 школьников, преподавателей и военнослужащих военной базы.

Объединенная российская военная база, дислоцированная в Чуйской области Киргизии, является воздушной компонентой Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении базы состоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Киргизия
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