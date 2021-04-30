30.04.2021 (00:00)

Минобороны России в рамках проекта «Без срока давности» на основе архивных материалов из фондов ЦАМО публикует новый мультимедийный раздел «Решающая и завершающая…»

Министерство обороны Российской Федерации продолжает деятельность по сохранению памяти о героизме и мужестве военнослужащих Красной Армии, павших в борьбе за свободу всего мира от нацизма. В рамках проекта «Без срока давности» на интернет-портале военного ведомства открыт новый мультимедийный раздел, посвященный героическому штурму Берлина и воинам Красной Армии, погибшим в борьбе с нацизмом на завершающем этапе войны. В нем обнародованы документы из фондов Центрального архива Министерства обороны: учетная карточка мемориального комплекса в Трептов-парке, документы из личного дела одного из создателей мемориала, журналы боевых действий частей и подразделений 1-го Белорусского фронта, именные списки безвозвратных потерь, наградные листы и описания подвигов бойцов и командиров.

Начинается раздел учетной карточкой расположенных в берлинском Трептов-парке мемориального комплекса и братской могилы, в которой покоятся воины, павшие при штурме столицы фашистской Германии. В документе приведена схема мемориального комплекса и описание величественной скульптуры Евгения Вучетича «Воин-освободитель»: «Завершается партер главным памятником. Он выполнен в виде зеленого кургана, на вершине которого возвышается монументальная фигура советского воина. Мечом воин разбивает фашистскую свастику и попирает ногой её обломки, в левой руке держит прижимающуюся к нему девочку». В карточке мемориала указано, что здесь захоронены 7200 красноармейцев, имена 2770 из которых известны.

К созданию в Берлине комплекса, посвященного воинам Красной Армии, героически сражавшихся с немецко-фашистскими оккупантами, приступили в 1946 году. Руководителем проекта был назначен художник-скульптур фронтовик Евгений Вучетич, который впоследствии своими скульптурами «Воин-освободитель» и «Родина мать зовет!» внес огромный вклад в дело по сохранению памяти о героях Красной Армии.

В разделе приводятся документы из личного дела Евгения Вучетича. Из его послужного списка посетитель сайта узнает, что Вучетич уже в июле 1941 года пошел добровольцем в народное ополчение, где проходил службу командиром взвода 5-й стрелковой дивизии народного ополчения имени М.В. Фрунзе 33-й армии. С марта 1943 года до конца войны он был художником Студии военных художников имени М.Б. Грекова.

В конце апреля 1945 года, в том месте, где сейчас стоит мемориальный комплекс советским воинам, с тяжелыми боями к Рейхстагу прорывались части 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Самую подробную картину этих боев передает опубликованный в разделе журнал боевых действий 5-й ударной армии за апрель 1945 года. Документ свидетельствует, что штурм представлял из себя тяжелейшую боевую задачу: «Чем ближе продвигались войска армии к центру Берлина, тем все более и более возрастала напряженность боев». В журнале говорится, что советским войскам пришлось действовать «… в сложных уличных боях, часто доходивших до рукопашных схваток».

Немецкими войсками Берлин был превращен в город-крепость. «Строительство оборонительных сооружений на подступах и в самом городе Берлин противник начал с февраля 1945 года», – отмечается в журнале. Сама оборона города «… была разбита на 8 участков – секторов, именуемых в порядке латинского алфавита, и девятый центральный участок, именуемый цитаделью (район правительственных кварталов) и прилегающий к ним Тиргартен парк». При описании преимуществ немецких позиций в документе сказано: «Оборона г. Берлин облегчалась наличием большого количества разрушений, произведенных авиацией союзников. Улицы в некоторых районах были настолько завалены кирпичами обвалившихся зданий, что продвижение по ним без предварительной расчистки не только танков и артиллерии, но даже гужтранспорта было невозможным».

Станции и тоннели берлинского метро также были приспособлены к упорной обороне. «…В районах ст.метро противник имел сильные опорные пункты, которые он упорно оборонял, – свидетельствует журнал боевых действий. – Не залитые водой тоннели метро освещались прожекторами и простреливались пулеметным огнем». Здесь же сказано, что подземные сооружения, в том числе станции и тоннели метро, широко использовались как огневые точки, пути маневра (выходы наступающим в тыл, выдвижение резервов, отступление), склады и убежища для раненых.

В условиях городских боев войска берлинского гарнизона применяли мелкие боевые группы: «Одной из особенностей боев в г.Берлин было широкое использование противником мелких групп и отдельных автоматчиков и снайперов как для действий на переднем крае, так и в районах, занятых нашими войсками», – свидетельствуют страницы документа.

В журнале приводятся фотографии ключевых зданий в системе немецкой обороны города (телеграф, здания министерства иностранных дел и гестапо, а также – Рейхстаг). Их разрушенный вид свидетельствует об ожесточенных, кровопролитных боях за каждое здание, которые нацисты обороняли с отчаянием обреченных.

Но, несмотря на упорное сопротивление противника, уже «…2.5.45, в результате решительных девятидневных наступательных боев, наши войска сломили упорное сопротивление противника и полностью овладели столицей фашистской Германии городом Берлин», – указано в журнале боевых действий 5-й ударной.

Согласно «Ведомости потерь в личном составе 5-й ударной армии», только за один месяц – апрель 1945 года – почти непрерывных боев потери армии составили 17,5 тысяч бойцов и командиров.

Слева от 5-й ударной наступала 8-я гвардейская армия. Представленные в разделе оперативные документы ее частей и подразделений также свидетельствуют о серьезной подготовке берлинского гарнизона к боям за город. Так, в журнале боевых действий 27-го гвардейского Черновицкого полка написано: «Все каменные дома были приспособлены для ведения огня и заняты войсками, у домов и каменных заборов были отрыты окопы для фаустников». Примером высокого профессионализма может служить описанный в журнале боевых действий подвиг командира 3-го мотострелкового батальона гвардии майора Безматерных. Его батальон 22 апреля, ворвавшись в пригороды Берлина и захватив несколько кварталов, «… сумел организовать круговую оборону и оказывать сопротивление до подхода главных сил бригады». Дальше в журнале отмечено: «… храбро дрался и руководил боем командир 3 меб. гв. майор Безматерных, за что представлен к званию Героя Советского Союза».

В разделе на сайте военного ведомства впервые опубликованы малоизвестные боевые документы участвовавшей в штурме Берлина Днепровской флотилии. Организационно она была включена в состав 5-й ударной армии.

Согласно журналу боевых действий флотилии за период от 14 апреля по 3 мая, во время штурма непосредственно Берлина, «отряд полуглиссеров (10 единиц) 1 БРК /бригада речных кораблей/, переброшенный на автомашинах в район Карлхорст, 23-25.04.45 оказал содействие 9 СК 5УА /9-го стрелкового корпуса 5-й ударной армии/ при форсировании реки Шпрее». По итогам боев из журнала следует вывод: «Опыт проведения операции указывает на настоятельную необходимость привлечения средств флотилии при форсировании частями КА водных рубежей».

В опубликованном ходатайстве от 30 апреля к начальнику штаба 1-го Белорусского фронта командующий флотилии контр-адмирал Григорьев написал: «Корабли 1-й бригады флотилии с 24.04 по настоящее время действует в составе 5-й ударной армии в черте города Берлина. За время своей боевой работы корабли под сильным огнем противника переправили через р. Шпрее одну дивизию из состава 9-го СК 5А, заслужив высокую оценку командиров КА». Впоследствии по другому ходатайству командующего флотилии этой бригаде было дано наименование «Берлинской».

В историческом разделе также опубликованы карты действия и операционной зоны Днепровской флотилии, которые наглядно показывают вклад моряков-днепровцев в успех Берлинской наступательной операции.

Из донесений следует, что Берлинская наступательная операция была проведена на высочайшем уровне.

Однако, как свидетельствуют документы, «сжатые в тесном кольце со всех сторон (…) немцы, все также опираясь на заранее подготовленные к обороне здания, укрепления, баррикады и всевозможные наземные и подземные сооружения, продолжают оказывать, с обреченностью смертников, упорное сопротивление». И многих потерь среди наступавших красноармейцев было не избежать…

Многие советские солдаты и офицеры захоронены в братской могиле в Трептов-парке, под знаменитым монументом Вучетича – величественным Воином-освободителем.

Среди них немало военнослужащих 5-й ударной армии, подразделения которой именно в районе Трептов-парка, в ожесточенных боях прорывались к Берлину. Многие из них были награждены посмертно за те подвиги, которые они совершили в ходе упорных городских боев.

Командир стрелкового батальона гвардии капитан Константин Волощук посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. В Великой Отечественной войне он участвует с июня 1941 года и за это время совершил ни один подвиг. В опубликованном наградном листе от 29 апреля 1945 года указывается, что 16 апреля при прорыве хорошо укрепленной немецкой обороны батальон под его командованием первым ворвался в траншеи противника и обеспечил успех наступления. 17 апреля «… товарищ Волощук со стрелковым батальоном первым форсировал реку Альте-Одер, на западном берегу отразил 4 контратаки врага, удержал занимаемый рубеж и тем самым дал возможность нашим подкреплениям с мелкими потерями преодолеть водный рубеж». В пригородах Берлина батальон гвардии капитана Волущука «…напряженными боями отбивал квартал за кварталом». 24 апреля Константин Волощук погиб смертью храбрых при форсировании Шпрее.

Командир стрелкового взвода гвардии лейтенант Анатолий Лапшев также стал Героем Советского Союза. В наградном листе от 26 апреля 1945 года описаны несколько его подвигов, в том числе совершенные во время боев за Берлин, которые характеризуют его как искусного командира. «Участвуя в ночных боевых действиях на подступах к городу Берлин, офицер Лапшев со своим взводом, тщательно разведая огневые точки противника, мешающие продвижению нашей пехоте, сумел обойти с фланга и отрезал путь отхода противнику». В результате боя его взвод уничтожил свыше 80 солдат и офицеров, взял в плен 40 человек и захватил свыше 16 орудий разного калибра, до 20 легких пулеметов, 6 грузовиков и артиллерийский склад. В последующих боях после гибели командира роты гвардий лейтенант взял командование на себя. Согласно именному списку безвозвратных потерь личного состава 23-й гвардейской Дновской дивизии, Анатолий Лапшев был убит 26 апреля 1945 года.

В наградном листе от 12 мая 1945 года к ордену Отечественной войны II степени на командира отделения гвардии старшины Григория Майорова описан следующий боевой эпизод: «Тов. Майоров получил боевое задание своим отделением пробраться в тыл противнику и уничтожить его. Скрытым маневренным обходом отделение ворвалось в дом и завязало рукопашный бой с противником. В этой рукопашной схватке тов. Майоров уничтожил 5 солдат противника, обратил остальных в бегство». Как следует из именного списка безвозвратных потерь личного состава 89-й гвардейской стрелковой Белгородско-Харьковской дивизии он погиб 26 апреля 1945 года.

Подвиг командира автоматного отделения старшего сержанта Касима Хайсарова демонстрирует одну из многочисленных тактик взаимодействия пехоты и танковых подразделений в уличных боях. В наградном листе от 29 апреля 1945 года к ордену Отечественной войны I степени написано: «… тов. Хайсаров одним из первых десантом на танках ворвался в город, увлекая за собой остальных бойцов, где уничтожил в уличных боях 9 фаустников и взял в плен 11 солдат противника, тем самым дал возможность беспрепятственно нашим танкам продвигаться вперед». 26 апреля его отделение уничтожило до 25 гранатометчиков, взяло в плен 37 солдат и 5 офицеров, при этом старшим сержантом Хайсаровым было лично убито 7 гранатометчиков и взято в плен 3 офицера. 1 мая 1945 года Касим Хайсаров геройски погиб.

Старшая радиотелеграфистка гвардии сержант Зинаида Серкова была посмертно награждена орденом Отечественной Войны II степени. В наградном листе от 5 мая 1945 года рассказывается, что, несмотря ни на какие трудности во время боев, Серкова обеспечивала корпус устойчивою связью с командованием армии, всегда вовремя передавая донесения. 24 апреля «… тов. Серкова вместе со штабом корпуса форсировала канал Тельтов и, несмотря на налет авиации, осталась на своем посту, продолжая держать связь с командованием армии. Прямым попаданием бомбы тов. Серкова была убита».

В разделе также опубликованы документы на захороненных в могиле военнослужащих других армий, участвующих в штурме Берлина, в частности карта первоначального погребения мотоциклиста роты управления гвардии рядового Михаила Никитова и его наградной лист к ордену Отечественной войны II степени посмертно. В кратком изложении подвига написано: «25.4.45 г. в р-не г. Берлин Никитов возвращался с донесением из батальонов в штаб бригады. На него напала группа немецких солдат до 15 человек. Отстреливаясь, Никитов в этом бою убил 7 немцев, где и сам был ранен. Истекая кровью, Никитов доставил донесение в штаб бригады, где и умер».

В разделе приведены «послепобедные» политдонесения о настроениях в частях 35-й гвардейской стрелковой дивизии. В одном из них рассказано о многих митингах, возникавших среди советских солдат и офицеров на улицах города. «Возле самой Бранденбургской арки собралась большая группа бойцов и офицеров (…), – описывает увиденное политрук. – В центре группы стоит фронтовой поэт Евгений Долматовский. По просьбе бойцов и офицеров он читает свежие стихи «Мы в Берлине» (…). Бойцы и офицеры устраивают радостную овацию поэту Долматовскому…».

В другом опубликованном политдонесении приводятся символические слова командира взвода разведчиков гвардии лейтенанта Собко: «Весть о победе в Европе дошла до каждого солдата и офицера как самое радостное событие в жизни каждого из нас. Мы помним руины Сталинграда, мы горды торжеством победы в Берлине (…). Взятием Берлина и достижением полной победы мы еще раз в боях прославили силу русского оружия, советских воинов, слава о которых не умрет в веках»!

Все представленные в разделе исторические свидетельства отчетливо показывают, что Победа в Великой Отечественной войне советского народа против немецко-фашистских захватчиков была завоевана умелым руководством командиров, сноровкой и доблестью бойцов, которые самоотверженно отдавали свою жизнь за будущее мира, веря в то, что больше никогда и нигде не будет нацизма.

Архивные документы, входящие в экспозицию мультимедийного раздела, рассекречены и опубликованы в рамках проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению Президента Российской Федерации.

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