29.04.2021 (17:55)

Военнослужащие ЮВО в Абхазии приняли участие в «Диктанте Победы»

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Республике Абхазия приняли участие в масштабной международной просветительской акции «Диктант Победы» на тему событий Великой Отечественной войны.

Диктант Победы включал в себя два варианта по 25 разноплановых вопросов в каждом, на ответы отводилось 45 минут.

В «Диктанте Победы» в Абхазии приняли участие более 1 тыс. человек из числа военнослужащих ЮВО, членов их семей, гражданских специалистов российской военной базы, а также участников Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Акцию провели на специально подготовленных площадках и в аудиториях, а также на полигонах Цабал и Нагвалоу.

Основной целью мероприятия является сохранение исторической памяти, повышение уровня исторической грамотности общества, поощрение изучения истории Великой Отечественной войны.

В 2021 году свои знания о Великой Отечественной войне проверили более 1 млн. человек по всему миру.

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