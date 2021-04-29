29.04.2021 (15:50)

Воспитанники Ставропольского президентского кадетского училища в Ставрополе написали «Диктант Победы»

Воспитанники Ставропольского президентского кадетского училища приняли участие в масштабной международной просветительской акции «Диктант Победы» на тему событий Великой Отечественной войны.

Диктант Победы включал в себя два варианта по 25 разноплановых вопросов в каждом, на ответы отводилось 45 минут.

Совместно с кадетами диктант написал командующий 49-й общевойсковой армией, генерал-лейтенант Яков Резанцев и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Основной целью мероприятия является сохранение исторической памяти, повышение уровня исторической грамотности общества, поощрение изучения истории Великой Отечественной войны.

Акция «Диктант Победы» проходит в 85 регионах Российской Федерации и более чем в 80 странах мира.



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