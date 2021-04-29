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29.04.2021 (16:40)

Связисты ЦВО впервые покажут телефонные и телеграфные аппараты образца позапрошлого столетия на выставке, посвященной Дню Победы

Военнослужащие подразделений связи Центрального военного округа (ЦВО) впервые продемонстрируют широкой публике телефонные и телеграфные аппараты образца позапрошлого столетия в ходе выставки, посвященной Дню Победы, которая пройдет 9 мая в парке имени Маяковского в Екатеринбурге. Об этом журналистам сообщил начальник войск связи Центрального военного округа (ЦВО), генерал-майор Геннадий Тучин.

«Для гостей и жителей уральской столицы военные связисты ЦВО развернут выставку средств связи, демонстрирующую эволюцию средств связи гражданского и армейского назначения начиная с конца 19-ого века и заканчивая современностью», - сказал генерал-майор Геннадий Тучин.

Он отметил, что впервые широкой публике будут представлены телефонный аппарат Тесла, производство которого датировано концом 19-ого века, а также телеграфный аппарат многократного действия французского изобретателя Жана Бодо образца 1898 года. «Жители Екатеринбурга смогут не только увидеть своими глазами ретротехнику связи, но и установить связь при помощи полевого телефонного аппарата ТАИ-43 и телеграфов времен Великой Отечественной войны, а также широко применявшихся полевых телефонов ТА-57, поступавших в советскую армию с конца 50-х годов», - отметил Тучин.

Выставка будет разбита на три тематических кластера, разделяющих экспонаты на исторические периоды: зарубежная техника связи середины 19 – начала 20 века; времен Великой Отечественной войны и современные средства связи, стоящие на вооружении российской армии. Всего на выставке будет представлено свыше 500 экспонатов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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