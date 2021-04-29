29.04.2021 (15:35)

Военная техника, принимающая участие в Параде Победы, передислоцирована в Симферополь

Военная техника механизированной колонны, принимающей участие в военном параде, посвященном 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, была передислоцирована с тренировочной площадки в город Симферополь.

Гусеничная техника, которая примет участие в Параде Победы в Симферополе, была доставлена в столицу республики на специальных тралах, чтобы исключить повреждение дорожного полотна.

Колесная техника (бронетранспортёры БТР-82А, бронеавтомобили «Рысь» и «Тайфун», зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С» и «Оса») прибыла в пункт временной дислокации в составе общей колонны в сопровождении сотрудников военной автомобильной инспекции.

По прибытию в Симферополь водители и механики-водители продолжат готовить вверенную им технику для участия в параде.

Всего в Параде Победы в городе Симферополе примут участие свыше 70 единиц военной и специальной техники армейского корпуса Черноморского флота.

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