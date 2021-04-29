29.04.2021 (17:30)

Российские военнослужащие в Таджикистане написали «Диктант Победы»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Около 2 тыс. российских военнослужащих в Таджикистане написали «Диктант победы»

В Таджикистане около 2 тыс. российских военнослужащих 201-ой военной базы и единственного оптико-электронного комплекса «Окно», который находится в высокогорном районе республики написали «Диктант победы». Для этого было подготовлено три площадки, которые располагались в Душанбе, Бохтаре и Нуреке.

Участникам акции было предложено 25 вопросов на тему Великой Отечественной войны, включающие в себя знания военной истории, литературных и художественных произведений военной тематики.

Диктант проходил в форме тестирования. На каждый вопрос участнику диктанта было предложено четыре варианта ответа.

Также в написании диктанта приняли участие семьи военнослужащих, гражданский персонала воинских частей и юнармейцы.

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