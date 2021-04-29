Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.04.2021 (17:15)

Военнослужащие ВВО в Амурской области написали «Диктант Победы»

Фото Видео

Военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае, приняли участие в просветительской акции «Диктант Победы». Она приурочена к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Организаторами Всероссийского исторического диктанта выступили Всероссийская политическая партия, Министерство обороны Российской Федерации, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».

Для участников «Диктанта Победы» было подготовлено 25 вопросов. Из них 20 заданий относятся к общей истории Великой Отечественной войны, пять посвящены местной тематике.

Цели мероприятия – повышение уровня исторической грамотности, привлечение внимания общественности и средств массовой информации к проблеме сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне.

Как отметил Президент Российской Федерации Владимир Путин: «Память о том, что произошло в годы Великой Отечественной войны, должна сплачивать наше общество и укреплять наше государство на будущие времена».

В данном мероприятии участвовали военнослужащие, гражданский персонал, члены семей военнослужащих.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Первый раунд переговоров по подготовке международного учения «Ларос-2021» состоялся в «онлайн» формате в штабе ВВО
Репетиция салютных расчетов состоялась в общевойсковой армии ВВО в Приморье
Сборная команда военных водителей ВВО из Бурятии представит округ на всеармейском этапе конкурса «Военное ралли – 2021»
В соединения Восточного военного округа, дислоцированные в Бурятии, поступило молодое пополнение

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false