29.04.2021 (17:00)

Военнослужащие Балтийского флота приняли участие в акции «Диктант Победы»

Военнослужащие соединений и воинских частей Балтийского флота, дислоцированных в Калининградской области и Санкт-Петербурге, проверили свои знания по военной истории в рамках Международной просветительско-пропагандистской акции «Диктант Победы».

В общей сложности в мероприятии приняли участие около трех тысяч военнослужащих, лиц гражданского персонала из более чем 20 воинских частей и соединений Балтийского флота, а также офицеры управлений и служб штаба Балтийского флота.

В этом году «Диктант Победы» прошел на 7500 площадках в 85 регионах Российской Федерации, кроме того, к акции присоединилось 75 иностранных государств.

Задания были посвящены знаменательным датам, событиям, военной географии, историческим личностям, художественной литературе, произведениям изобразительного и монументального искусства. «Диктант Победы» включал 25 вопросов: 20 из них — на общее знание истории Великой Отечественной войны, а еще 5 вопросов относились к региональной военной тематике.

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