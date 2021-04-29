29.04.2021 (16:45)
Техника морской пехоты Каспийской флотилии возвращена в пункт постоянной дислокации после учения под Ростовом
Более 100 единиц военной и специальной техники подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) в составе механизированной колонны доставлено в пункт постоянной дислокации в Дагестане.
Механики-водители совершили двухкилометровый марш с полигонов в Ростовской области, где в рамках контрольной проверки проходило двустороннее тактическое учение. Подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии были привлечены к нему по приказу командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерала армии Александра Дворникова для проверки готовности к отражению морского и воздушного десанта.
Контрольная проверка войск ЮВО проводилась с целью повышения уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствованию форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности. В течение апреля в ЮВО было проведено более 50 зачетных тактических учений.