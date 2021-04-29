Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.04.2021 (16:45)

Техника морской пехоты Каспийской флотилии возвращена в пункт постоянной дислокации после учения под Ростовом

Фото Видео

Более 100 единиц военной и специальной техники подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) в составе механизированной колонны доставлено в пункт постоянной дислокации в Дагестане.

Механики-водители совершили двухкилометровый марш с полигонов в Ростовской области, где в рамках контрольной проверки проходило двустороннее тактическое учение. Подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии были привлечены к нему по приказу командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерала армии Александра Дворникова для проверки готовности к отражению морского и воздушного десанта.

Контрольная проверка войск ЮВО проводилась с целью повышения уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствованию форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности. В течение апреля в ЮВО было проведено более 50 зачетных тактических учений.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
По завершении контрольной проверки саперы ЮВО в Абхазии приступили к плановой очистке полигонов
На минимальных высотах в небе Кубани лётчики штурмовой авиации ЮВО провели воздушный бой с условным противником
На учении в Каспийском море корабельная группа Каспийской флотилии провела морской бой
Военные полицейские ЮВО соревновались в стрельбе на конкурсе «Страж порядка» в Северной Осетии

Метки:
Каспийская флотилия , Морская пехота , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false