29.04.2021 (16:45)

Техника морской пехоты Каспийской флотилии возвращена в пункт постоянной дислокации после учения под Ростовом



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Более 100 единиц военной техники морской пехоты КФл возвращено в пункт постоянной дислокации после учений в Ростовской области

Более 100 единиц военной и специальной техники подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) в составе механизированной колонны доставлено в пункт постоянной дислокации в Дагестане.

Механики-водители совершили двухкилометровый марш с полигонов в Ростовской области, где в рамках контрольной проверки проходило двустороннее тактическое учение. Подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии были привлечены к нему по приказу командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерала армии Александра Дворникова для проверки готовности к отражению морского и воздушного десанта.

Контрольная проверка войск ЮВО проводилась с целью повышения уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствованию форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности. В течение апреля в ЮВО было проведено более 50 зачетных тактических учений.

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