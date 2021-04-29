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29.04.2021 (16:30)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели третий этап состязаний среди экипажей БТР

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) завершился третий этап конкурса среди экипажей БТР-70.

В ходе конкурса экипажи БТР-70 на время преодолевали трассу протяженностью 5 километров с такими препятствиями как змейка, холм, габаритный коридор на косогоре, ров с проходом и ров с колейным мостом. На некоторых участках трассы для усложнения условий состязания была использована имитация отравляющих веществ и авиаударов условного противника.

Победители данного этапа определялись по количеству допущенных ошибок и зафиксированному временному показателю.

Следующий этап конкурса «Суворовский натиск» станет завершающим среди экипажей БТР-70 ОГРВ ПРРМ. По результатам конкурса победители представят ОГРВ ПРРМ на состязаниях среди силовых ведомств региона.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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