29.04.2021 (16:00)

Первые команды общевойсковой армии ЗВО прибыли в Белгородскую область для прохождения курса молодого бойца

300 новобранцев, составивших первые команды Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), прибыли в город Валуйки Белгородской области для прохождения курса молодого бойца.

Молодое пополнение было размещено в отдельных казармах, которые были обработаны специальным раствором ДТС-ГК. Новобранцы в ходе двухнедельной самоизоляции будут питаться и заниматься учебно-боевой подготовкой отдельно от других подразделений. По прибытию они повторно сдали тесты на COVID-19.

Во время месячного курса молодого бойца (КМБ) новобранцы изучат основы строевой и огневой подготовок, а также общевоинских уставов. По завершению КМБ молодое пополнение, прибывшее в ходе весеннего призыва, будет приведено к Военной присяге.

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