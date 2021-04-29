29.04.2021 (15:45)

Военнослужащие подразделения РХБЗ танковой армии ЗВО провели дезинфекцию свыше 1 тыс. кв. м. военкоматов

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в ходе весеннего призыва граждан на военную службу провели специальную обработку свыше 1 тыс. кв. м. военных комиссариатов в Москве, Нижнем Новгороде и соответствующих областях.

Специалисты РХБ защиты дезинфицируют внутренние помещения областных сборных пунктов, военных комиссариатов, а также территорию вокруг зданий и сооружений.

Для обработки помещений применяется специальный раствор, который распыляется с помощью переносных автономных приборов. Кроме того, военнослужащие применяют многофункциональные авторазливочные станции АРС-14КМ. Работы проводятся в средствах индивидуальной защиты.

Для дезинфекции задействовано свыше 20 единиц специальной техники, привлечено порядка 300 специалистов РХБ защиты танкового объединения ЗВО.

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