29.04.2021 (15:15)

В Московской и Нижегородской областях военнослужащие ЗВО поздравят более 50 ветеранов Великой Отечественной войны

Военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) поздравят с 76-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне более 50 ветеранов в Московской и Нижегородской областях. Для них в танковом, ракетном, артиллерийском соединениях будут организованы концерты. На торжественных мероприятиях военнослужащие вручат ветеранам памятные подарки от командования танкового объединения ЗВО.

Для тех, к не сможет прийти на торжественные собрания и праздничные концерты, командиры соединений и воинских частей проведут выступления творческих коллективов возле их домов.

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