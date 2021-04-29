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29.04.2021 (14:45)

В Санкт-Петербурге состоялось заседание Военного совета Западного военного округа

В Санкт-Петербурге под руководством командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлева состоялось заседание Военного совета округа.

В ходе заседания были подведены итоги зимнего периода обучения и подготовки войск округа к торжественным мероприятиям в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Командующий войсками округа вручил ряду военнослужащих государственные награды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные ими при исполнении воинского долга заслуги в укреплении обороноспособности страны.

«В зимнем периоде было проведено более 250 тактических учений различного уровня. На занятиях по тактико-специальной подготовке были опробованы новые способы ведения боевых действий. Возросла интенсивность занятий по огневой подготовке и вождению боевой техники», – отметил Александр Журавлев.

В заседании также участвовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который выразил благодарность Александру Журавлеву за участие войск округа в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. На заседании Военного совета присутствовал начальник управления ФСБ России по ЗВО генерал-лейтенант Алексей Пушкарев.

По видеоконференцсвязи в Военном совете Западного военного округа принимали участие: полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, командующие Балтийским флотом, общевойсковыми и танковой армиями, Ленинградской армией ВВС и ПВО, командиры соединений и воинских частей, дислоцированных на территории 26 субъектов страны.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Командующий , Западный военный округ , Военный совет
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