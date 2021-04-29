29.04.2021 (13:05)

Начальник Генерального штаба ВС РФ подвел итоги контрольных проверок за зимний период обучения и поставил задачи на подготовительный период

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов провел совещание с руководящим составом ВС РФ об итогах контрольных проверок за зимний период обучения и задачах на подготовительный период.

Как сообщил генерал армии Валерий Герасимов, всего к контрольным проверкам, проведенных в апреле месяце в соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил, привлекалось более 300 тыс. военнослужащих, 35 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники. Было задействовано 180 кораблей и катеров, а также порядка 900 летательных аппаратов, в том числе 15 самолетов дальней авиации и 40 самолетов военно-транспортной авиации.

В течение двух недель с войсками военных округов, силами Северного флота, объединениями и соединениями родов войск Вооруженных Сил на 101 полигоне проведено более 4 тыс. занятий, тренировок и учений различного масштаба.

Задействовалось более 500 объектов учебно-материальной базы. Учения проходили на всей территории Российской Федерации.

В соответствии с решением Министра обороны в рамках контрольных занятий проведена серия внезапных проверок боевой готовности войск и сил всех военных округов, флотов и Воздушно-десантных войск.

Войска приводились в боевую готовность «Полная» с установленными ограничениями. Проверяемые объединения и соединения осуществили перегруппировку комбинированным способом на расстояния свыше 3,5 тыс. км и были сосредоточены преимущественно на незнакомых полигонах для выполнения учебно-боевых задач.

Отряд из 15 кораблей Каспийской флотилии осуществил межфлотский переход из Каспийского в Черное море, преодолев расстояние свыше 1,3 тыс. км.

Воздушно-десантные войска на практике отработали вопросы подготовки и применения в составе межвидовой группировки войск (сил) на Юго-Западном стратегическом направлении. При этом осуществили десантирование на дальность 1,5 тыс. км.

Одновременно с 5 по 16 апреля проведена комплексная проверка войск Восточного военного округа. Проверкой было охвачено 11 объединений, 71 соединение и воинская часть.

Основные усилия в ходе проверки были сосредоточены на оценке реального состояния органов военного управления, войск и сил, а также их способности решать задачи как мирного, так и военного времени.

Все проверочные мероприятия проведены организованно согласно ранее утвержденным планам.

В целом, в зимнем периоде обучения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли индивидуальные показатели боевой подготовки.

Наплаванность экипажей кораблей и подводных лодок увеличилась на 98 суток, налет на каждого летчика возрос на два часа. Стаж практического вождения для механиков-водителей увеличился на 50 км. Количество прыжков с парашютом возросло на восемь процентов.

Хочу отметить, что офицеры, прапорщики, сержанты и старшины, солдаты и матросы показали хорошую боевую выучку, проявляли инициативу и старание при выполнении поставленных задач.

«Министром обороны Российской Федерации по итогам учений на полигоне Опук даны указания о возвращении войск до 1 мая в пункты постоянной дислокации. Командующих войсками военных округов, Северного флота и Воздушно-десантными войсками прошу доложить о ходе возвращения войск в пункты постоянной дислокации», — поставил задачу начальник Генерального штаба ВС РФ.

Доклад командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева

Мероприятия контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения 2021 учебного года завершены.

В настоящее время весь личный состав, привлекавшийся к проверке, возвращен в пункты постоянной дислокации, за исключением одного воинского эшелона.

Завершается перевозка личного состава, вооружения и военной техники с полигона Мулино. Срок прибытия на станцию выгрузки сегодня к исходу дня».

Доклад командующего войсками Южного военного округа генерала армии Александра Дворникова

Мероприятия зимнего периода завершены, войска округа возвращены в пункты постоянной дислокации, за исключением 58-й армии, привлекавшейся к контрольной проверке.

Возвращение личного состава соединений и воинских частей 580й армии завершим до 1 мая, а ее вооружение и военную технику — в соответствии с установленным графиком.

Все мероприятия определены, будут выполнены в установленные сроки.

Доклад командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина

Подразделения округа, привлекавшиеся к контрольной проверке за зимний период обучения, возвращены в пункты постоянной дислокации.

Личный состав 41-й армии, участвующий в проверке на территории Западного военного округа, будет возвращен в пункты постоянной дислокации до 1 мая, вооружение и военная техника, не задействованная в совместном стратегическом учении «Запад-2021», — до 8 мая.

Доклад командующего войсками Восточного военного округа генерал-полковника Геннадия Жидко

Для возвращения в пункты постоянной дислокации личного состава и техники органов военного управления, соединений и воинских частей, привлекаемых к проверке, задействовалось свыше 50 воинских эшелонов, более 30 рейсов транспортной авиации. Более 150 воинских колонн совершили марш в сопровождении подразделений военной автомобильной инспекции.

Вооружение, военная и специальная техника возвращены в парки воинских частей, на аэродромы и в пункты базирования. Личный состав приступил к обслуживанию и постановке техники на кратковременное хранение.

Доклад командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева

Возвращение подразделений Северного флота, участвующих во внезапной проверке войск Западного военного округа, завершено. Войска прибыли в пункты постоянной дислокации».

Доклад командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова

Личный состав 7-й, 76-й и 98-й дивизий, привлекаемых к внезапной проверке на полигонах Южного военного округа в Республике Крым, сосредоточен в пунктах постоянной дислокации.

Перевозка их вооружения, военной и специальной техники воинскими железнодорожными эшелонами будет завершена к 12 мая.

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«Обращаю внимание командующих войсками военных округов, Северного флота и Воздушно-десантными войсками на соблюдение графиков возвращения войск в пункты постоянной дислокации и требований безопасности в пути следования. Начальнику Национального центра управления обороной Российской Федерации осуществлять контроль за возвращением войск. Доклады представлять ежесуточно» — дал указание начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

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