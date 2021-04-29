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29.04.2021 (14:30)

В соединениях и воинских частях ВВО, дислоцированных в Забайкальском крае, состоялась акция «Диктант Победы»

Фото Видео

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, состоялся диктант на тему событий Великой Отечественной войны – «Диктант Победы».

Участникам были предложены вопросы на знание как военной истории, так и литературных и художественных произведений военной тематики. Диктант проходил в форме тестирования. На каждый вопрос были предложены четыре варианта ответов, из которых надо за наименьшее время выбрать правильный. Для написания диктанта в Забайкалье было развернуто около 10 площадок.

Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» – это международный проект, призванный пробудить интерес у школьников, молодежи, а также у российских и иностранных граждан к событиям героического прошлого нашей страны. Это также возможность проверить свои знания в истории, узнать новую информацию о забытых подвигах предков.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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