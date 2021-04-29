29.04.2021 (15:30)

Военнослужащие ВВО в Бурятии написали «Диктант Победы»

Военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, приняли участие в написании Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны. «Диктант Победы» приурочен к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Организаторами Всероссийского исторического диктанта выступили Всероссийская политическая партия, Министерство обороны Российской Федерации, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».

Для участников «Диктанта Победы» было подготовлено 25 вопросов. Из них 20 заданий относятся к общей истории Великой Отечественной войны, пять посвящены местной тематике.

По завершении диктанта командование объединением сообщило, что все поставленные задачи по проведению «Диктанта Победы» выполнены: участники проверили свои знания и получили независимую оценку; те, кто показал наиболее высокий уровень исторической грамотности, были поощрены; общественность и средства массовой информации подключились к общему делу сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне.

Как отметил Президент Российской Федерации Владимир Путин: «Память о том, что произошло в годы Великой Отечественной войны, должна сплачивать наше общество и укреплять наше государство на будущие времена».

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