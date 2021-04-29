29.04.2021 (14:15)

На Сахалине и Курильских островах военнослужащие армейского корпуса ВВО и юнармейцы одни из первых написали «Диктант Победы»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На Сахалине и Курильских островах военнослужащие армейского корпуса ВВО и юнармейцы одни из первых написали «Диктант Победы»

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине и Курильских островах приняли участие в военно-историческом диктанте, посвящённом памятным датам и событиям Великой Отечественной войны 1941-1945гг.

Одними из первых, кто проверил знания по военной истории, стали офицеры, сержанты, солдаты соединений и воинских частей армейского корпуса ВВО, дислоцирующихся на Сахалине и Курильских островах, а также участники военно-патриотического движения «Юнармия».

Площадки для проведения диктанта были устроены в клубах соединений и воинских частей. В Южно-Сахалинске диктант Победы состоялся в актовом зале исторического парка «Россия – моя история».

Вопросы, на которые было необходимо ответить военнослужащим, касались различных периодов Великой Отечественной войны и последнего этапа Второй мировой войны, в ходе которого советские войска вели бои за Сахалин и Курильские острова.

Перед мероприятием для участников выступили военнослужащие духового оркестра Южно-Сахалинского гарнизона, которые после выступления присоединились к диктанту.

Помимо военнослужащих армейского корпуса ВВО и юнармейцев в «Диктанте Победы» приняли участие кадеты и воспитанники военно-патриотических организаций, а также члены семей военнослужащих.

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