29.04.2021 (14:00)

В Башкирии состоялась первая отправка новобранцев весеннего призыва к местам несения службы



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Башкирии состоялась первая отправка новобранцев к местам несения службы

В рамках весеннего призыва граждан на военную службу состоялись торжественные проводы призывников из республиканского сборного пункта Башкирии. Порядка 60 человек убыли в Московскую и Кировскую области. Молодые люди будут проходить военную службу в Воздушно-космических силах и Ракетных войсках стратегического назначения.

Выступить с напутственным словом перед будущими защитниками Отечества прибыли заместитель главы правительства региона Ирек Сагитов, военный комиссар Башкирии полковник Михаил Блажевич, представители администрации, религиозных конфессий и ветераны военной службы.

«Армия является и новой страницей в жизни мужчины и серьезным испытанием для него. Несите службу достойно, честно, учитесь новым навыкам, будьте целеустремленными и возвращайтесь домой здоровыми и крепкими», — пожелал новобранцам военный комиссар республики полковник Михаил Блажевич.

Перед отправкой все призывники сдали тест на наличие коронавирусной инфекции. Молодые люди обеспечены медицинскими масками, бахилами, антибактерицидными средствами, а также вещевым и продовольственным имуществом.

Особое внимание уделено перевозке военнослужащих — весь транспорт обрабатываться непосредственно перед посадкой. Предусмотрена перевозка только отдельными вагонами или воинскими эшелонами, где исключены контакты с гражданским населением. Такие меры предусмотрены на всех видах транспорта.

С учетом условий пандемии отправки в Вооруженные Силы проходят без участия родных и близких, чтобы избежать личного контакта и не подвергать угрозе заражения призывников. К работе с призывниками допущены только сотрудники военкоматов, прошедшие вакцинацию, либо ранее переболевшие COVID-19 и имеющие антитела.

Новобранцы с признаками респираторных заболеваний будут немедленно изолированы, протестированы на наличие коронавирусной инфекции и получат всю необходимую медицинскую помощь.

Всего за весенний призыв Республика Башкортостан отправит в Вооруженные Силы Российской Федерации более 5 тыс. новобранцев. Призыв продлится до 15 июля.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице