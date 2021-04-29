29.04.2021 (13:15)

В Таджикистане завершилась вакцинация российских военнослужащих от коронавирусной инфекции



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Таджикистане завершилась вакцинация российских военнослужащих от коронавирусной инфекции

В Таджикистане завершилась вакцинация от коронавирусной инфекции военнослужащих российской военной базы и оптико-электронного комплекса «Окно», который находится в высокогорном районе республики. Всего привито свыше 3,5 тыс. человек.

Иммунизация двумя компонентами препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») проводилась на добровольной основе с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер и проведением предварительного медицинского осмотра врача.

Перед процедурой с военнослужащими проводились беседы с доведением до них информации о коронавирусной инфекции и воздействии препарата на организм человека. Все привитые находились под постоянным наблюдением медицинских специалистов. Кроме того, вакцину от COVID-19 получили семьи военнослужащих, сотрудники российских школ и детских садов Минобороны России.

Иммунизация проводилась медицинскими работниками 451-го военного госпиталя, расположенного на территории российской военной базы в Душанбе.

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