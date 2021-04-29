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29.04.2021 (13:00)

В Восточном военном округе «Диктант Победы» написали более 150 тысяч человек

Командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко на главной площадке мероприятия – в штабе военного округа дал старт «Диктанту Победы».

В этой просветительской акции принимали участие командование округа, офицеры управлений и служб, члены их семей, гражданский персонал и юнармейцы. Они отвечали на вопросы о значимых событиях времен Великой Отечественной войны, о первых победах и великих советских полководцах.

Диктант состоял из 25 заданий, 20 из которых были на общие военно-исторические темы и 5 по региональной тематике.

Всего в Восточном военном округе для написания диктанта было организовано более 100 площадок. Его написали более 150 тыс. человек.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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