29.04.2021 (12:45)

Более 1,5 тысяч моряков Тихоокеанского флота в Приморье и на Камчатке написали «Диктант Победы»

Сегодня моряки Тихоокеанского флота приняли участие во Всероссийской исторической акции «Диктант Победы», посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Уровень своих знаний по военной истории нашей страны в ходе историко-просветительской акции во Владивостоке и на Камчатке смогли проверить более 1,5 тысяч военнослужащих ТОФ.

Диктант проводился на семи площадках. В столице Приморья «Диктант Победы» писали в одном из залов Дома офицеров Тихоокеанского флота, в управлении Приморской флотилии разнородных сил и в соединении морской пехоты, и на борту корабля измерительного комплекса «Маршал Крылов». На Камчатке площадки работали в расположении морских пехотинцев Войск и сил на Северо-востоке России и на Подводных силах ТОФ.

Вместе с тихоокеанцами возможность ответить на вопросы диктанта получили члены семей военнослужащих, участники военно-патриотических клубов и юнармейцы.

После проверки работ каждый участник диктанта сможет узнать свой результат по личному уникальному идентификационному номеру.

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