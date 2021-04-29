29.04.2021 (13:30)

В Санкт-Петербурге в ходе акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» более 50 школьников вступили в ряды Юнармии

На Московском вокзале Санкт-Петербурга в рамках Всероссийской военно-патриотической акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» было организовано торжественное принятие школьников в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Западного военного округа (ЗВО).

Во время церемонии школьники прочитали клятву и пообещали с честью и гордостью нести высокое звание юнармейца. Всего в торжественной церемонии приняло участие более 130 представителей юнармейских отрядов Западного военного округа.

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