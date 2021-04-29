29.04.2021 (13:30)
В Санкт-Петербурге в ходе акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» более 50 школьников вступили в ряды Юнармии
На Московском вокзале Санкт-Петербурга в рамках Всероссийской военно-патриотической акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» было организовано торжественное принятие школьников в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Западного военного округа (ЗВО).
Во время церемонии школьники прочитали клятву и пообещали с честью и гордостью нести высокое звание юнармейца. Всего в торжественной церемонии приняло участие более 130 представителей юнармейских отрядов Западного военного округа.
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Метки:
Агитационно-пропагандистская акция «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» , Западный военный округ , Юнармия