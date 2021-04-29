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29.04.2021 (12:30)

В Санкт-Петербурге военно-патриотическую акцию «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» посетило более 8,1 тысячи человек

На перроне Московского вокзала в городе Санкт-Петербург завершилась Всероссийская военно-патриотическая акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!». За время проведения акции военный эшелон посетило более 8,1 тысяч петербуржцев и гостей города.

В торжественном открытии акции и в посвящении 53 петербуржских школьников в ряды Юнармии принял участие командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) Герой России генерал-полковник Александр Журавлев, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский и руководитель военно-патриотической акции полковник Андрей Ходыкин.

Гости акции посетили 7 вагонов с экспозициями, посвященными современным вооружённым силам, и 5 платформ с современными образцами военной техники Вооруженных Сил Российской Федерации и трофеями из Сирийской Арабской Республики.

Для всех посетителей на передвижной платформе-сцене солисты Центрального Дома Российской Армии провели выступление, а военные повара угостили их солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне.

На данный момент военный эшелон направляется в город Мурманск, где 30 апреля в 12:00 состоится 4 этап военно-патриотической акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!».

Справочно:

Поезд, который отправился из Москвы, сделает остановки в более чем 50 городах России. В вагонах состава размещены разнообразные выставки, посвящённые истории и развитию ВС РФ, военным медикам и истории Великой Отечественной войны. В одном из вагонов представлена экспозиция музея «Дорога памяти», где посетители смогут найти данные о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Также в поезде размещены военные трофеи из Сирии и современные образцы военной техники Российской Армии.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Агитационно-пропагандистская акция «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» , Западный военный округ
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