29.04.2021 (12:15)

Более 10 тысяч военнослужащих общевойсковой армии ВВО в Приморье написали «Диктант Победы»

10 тысяч военнослужащих общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье на 25 площадках, развернутых в соединениях и воинских частях объединения, написали «Диктант Победы». Кроме них в мероприятии участвовали члены их семьи, гражданский персонал МО РФ и воспитанники Юнармии».

Участникам диктанта были предложены 25 вопросов на знание как военной истории, так и литературных и художественных произведений военной тематики. Диктант прошёл в форме тестирования. На каждый вопрос были предложены 4 варианта ответов, из которых надо за наименьшее время выбрать правильный.

Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» – это международный проект, призванный пробудить интерес у школьников, молодежи, а также у российских и иностранных граждан к событиям героического прошлого нашей страны. Это также возможность проверить свои знания в истории, узнать новую информацию о забытых подвигах предков.

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