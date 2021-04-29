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29.04.2021 (11:45)

В Санкт-Петербурге юнармейцы посетили агитационный пункт Краснодарского училища на акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!»

В Санкт-Петербурге в рамках акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» был развернут агитационный пункт Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко. За 2 часа агитационный пункт посетило более 200 школьников и юнармейцев Санкт-Петербурга.

Представители службы защиты государственной тайны (ЗГТ) ЗВО рассказали всем гостям акции о факультетах и специальностях Краснодарского военного училища. Военнослужащие продемонстрировали современные средства, с которыми работают представители службы ЗГТ.

Агитационная акция прошла под руководством начальника службы защиты государственной тайны Западного военного округа полковника Игоря Механикова.

В Западном военном округе во всех городах, где будет проводится акция, будут организованы агитационные пункты Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко. Здесь каждый школьник сможет познакомиться с процессом обучения в училище и получить консультацию военнослужащих службы Защиты государственной тайны

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военное образование , Служба ЗГТ , Агитационно-пропагандистская акция «Мы - армия страны! Мы - армия народа!»
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