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29.04.2021 (08:45)

В Москве на Красной площади состоится первая ночная тренировка военного парада, посвященного 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

29 апреля 2021 года в Москве состоится первая ночная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны военного парада 9 мая на Красной площади, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В состав пешей колонны входят 37 парадных расчётов общей численностью более 12 тысяч военнослужащих, в том числе: офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников Всероссийского движения «Юнармия», представители других силовых ведомств и казачьего войска.

В состав механизированной колонны включено более 190 образцов военной техники.

Вторая ночная тренировка военного парада на Красной площади состоится 4 мая, генеральная репетиция – 7 мая.

Перед тренировками в Москве пешие парадные расчеты и расчеты механизированной колонны провели 11 совместных тренировок в подмосковном Алабино на специальной площадке, представляющей собой макет главной площади страны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Военные парады
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