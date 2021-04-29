29.04.2021 (11:30)

В Республике Тыва около 100 семей военнослужащих получили ключи от новых квартир

На территории военного городка мотострелковой бригады, дислоцированной в городе Кызыл Республики Тыва, состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых квартир военнослужащим и членам их семей.

Новоселами стали около 100 семей. Заселены один многоэтажный жилой дом на 80 квартир и пять двухэтажных домов коттеджного типа, предназначенных для проживания командования гарнизона.

Ключи вручили командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин, первый заместитель Правительства Республики Тыва Александр Брокерт и начальник филиала «Центральный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Валерий Овчаренко.

Жилье сдаётся с чистовой отделкой и полной меблировкой, придомовая территория благоустроена, оснащена детскими площадками.

Дома строились специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России, которые использовали современные технологии с применением эффективной теплоизоляции.

В конце марта текущего года министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, инспектируя в рамках рабочей поездки в войска ЦВО объекты военной и социальной инфраструктуры в городе Кызыл, поручил до конца 2021 года обеспечить жильем весь личный состав 55-й мотострелковой (горной) бригады.

Также министр обороны поставил задачу заселить командный состав бригады в дома коттеджного типа.

«Давайте так договоримся, до конца апреля, чтобы командование заселилось в коттеджи. Доложить мне», — добавил Сергей Шойгу.

Справочно:

ФГАУ «Росжилкомплекс» – специализированная организация Минобороны России, осуществляющая полномочия военного ведомства в сфере социальной защиты военнослужащих и лиц гражданского персонала Вооруженных сил в части реализации их жилищных прав.

Учреждение осуществляет весь спектр работ от обеспечения служебными жилыми помещениями до проведения благоустройства и содержания жилых зон на территории военных городков.

Ранее данные функции были распределены между центральными органами военного управления и организациями.

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