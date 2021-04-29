Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.04.2021 (11:15)

По завершении контрольной проверки саперы ЮВО в Абхазии приступили к плановой очистке полигонов

Специалисты инженерно-саперного подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приступили к проведению сплошной очистки полигонов Цабал и Нагвалоу от взрывоопасных предметов. Мероприятие проходит после учений, прошедших в период контрольной проверки за зимний период обучения.

Саперы оснащены неконтактными искателями взрывных устройств «Коршун», селективными переносными индукционными металлоискателями «ИМПС», а также защитными костюмами сапера ОВР «Сокол».

Общая площадь территории, которую предстоит очистить от взрывоопасных предметов, составляет более 12 га. Половина ее находится в горно-лесистой местности.

Найденные взрывоопасные предметы будут уничтожатся на месте методом подрыва накладным тротиловым зарядом в строгом соответствии с установленными стандартами разминирования и соблюдением требований безопасности.

Весь задействованный личный состав прошел предварительную подготовку в специальных учебных центрах Минобороны России и имеет допуски для проведения работ по разминированию.

На полигонах в ходе зимнего периода обучения и контрольной проверки военнослужащими военной базы ЮВО в Абхазии было израсходовано более 1 млн боеприпасов различных типов.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Подразделения 58-й армии ЮВО завершили погрузку на эшелоны в Крыму
Экипажи вертолётов морской авиации Черноморского флота отработали взлёты и посадки на корабль в море
В Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота провели День призывника
Мотострелки ЮВО в Южной Осетии сдали контрольную проверку за зимний период обучения

Метки:
Южный военный округ , Инженерные войска , Абхазия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false