29.04.2021 (11:00)

На минимальных высотах в небе Кубани лётчики штурмовой авиации ЮВО провели воздушный бой с условным противником

Летчики авиационного полка штурмовой авиации Южного военного округа (ЮВО), базирующегося на Кубани, отработали задачи перехвата и завязали воздушный бой с условным противником на различных высотах от 150 до 3 тыс. м.

Тактические задачи выполнялись на последних модификациях самолетов Су-25СМ3, поступивших в часть в конце прошлого года. По плану боевого применения в районе полигона пилоты выполнили пуски неуправляемых ракет и осуществили бомбометание по мишеням, имитирующим колонну бронетехники противника. Всего совершено около 25 вылетов в дневное и ночное время.

Также на высотах от 150 до 3 тыс. м и на скоростях от 300 до 800 км/ч опытные летчики отработали сложные элементы пилотажа, такие как вертикальные, горизонтальные и косые «бочки», боевой разворот, петля Нестерова.

Основная задача полетов – выработка единой методики обучения летного состава при освоении самолетов Су-25СМ3 и при выполнении наиболее сложных упражнений курса боевой подготовки. Акцент был сделан на работу в сложных метеоусловиях, а также на полеты на малых высотах в условиях радиотехнического управления экипажами с земли.

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