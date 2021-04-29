29.04.2021 (10:45)

На учении в Каспийском море корабельная группа Каспийской флотилии провела морской бой

В акватории Каспийского моря в ходе зачетных тактических учений корабельная ударная группа (КУГ) Каспийской флотилии (КФл) во главе с ракетным кораблём (РК) «Дагестан» успешно выполнила артиллерийские и зенитные стрельбы штатными комплексами по морским и воздушным целям.

Моряки отработали практические действия по поиску кораблей противника, отражению воздушного удара, а также выход из боя. Кроме того, расчеты комплексов ракетного корабля «Дагестан» произвёл электронные пуски ракет по кораблям условного противника. Экипажи малых ракетных кораблей (МРК) «Великий Устюг», «Град Свияжск» и «Углич» выполнили стрельбу из корабельных артиллерийских установок А-190 «Универсал» и зенитно-артиллерийских комплексов АК-630 «Дуэт» по корабельным щитам, имитирующим отряд кораблей противника, а также по наземным мишеням, имитирующим морской десант противника.

Целеуказание стрельб осуществлялось бортовыми комплексами радиотехнического вооружения кораблей и береговыми станциями наблюдения Каспийской флотилии. Навигационное обеспечение действий КУГ в назначенном районе обеспечивали мобильные радионавигационные системы, развернутые гидрографической службой флотилии.

В ходе подобных учений экипажи также отрабатывают тактику морского боя с отрядами кораблей условного противника, и совершенствуют боевое маневрирование в составе корабельной группы.

Всего в рамках сдачи контрольной проверки в морских полигонах задействовано порядка 20 боевых кораблей и судов обеспечения КФл, в том числе базовый тральщик «Магомед Гаджиев» и малые артиллерийские корабли «Волгодонск», «Астрахань» и «Махачкала».

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