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29.04.2021 (10:30)

Военные полицейские ЮВО соревновались в стрельбе на конкурсе «Страж порядка» в Северной Осетии

На полигоне Шалхи в Северной Осетии подразделения военной полиции Южного военного округа (ЮВО) соревновались в практической стрельбе из стрелкового оружия в ходе окружного отборочного этапа соревнования «Страж порядка» Армейских международных игр 2021 года.

На открытых площадках и из-за укрытий военнослужащие вели огонь в движении и с места из пистолета Макарова и автомата Калашникова АК-74 по появляющимся и движущимся мишеням, сменяя огневые позиции, выбирая положения прицеливания.

В состязаниях участвовали 8 команд из воинских частей и территориальных военных комендатур ЮВО, дислоцированных в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а также из военных баз в Армении и Южной Осетии.

Те команды, которые продемонстрируют лучшие результаты, представят военную полицию ЮВО на всеармейском этапе конкурса. Он пройдет в июне в Учебном центре военной полиции во Владикавказе.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , АрМИ , Страж порядка , Военная полиция
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