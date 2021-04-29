29.04.2021 (10:30)
Военные полицейские ЮВО соревновались в стрельбе на конкурсе «Страж порядка» в Северной Осетии
На полигоне Шалхи в Северной Осетии подразделения военной полиции Южного военного округа (ЮВО) соревновались в практической стрельбе из стрелкового оружия в ходе окружного отборочного этапа соревнования «Страж порядка» Армейских международных игр 2021 года.
На открытых площадках и из-за укрытий военнослужащие вели огонь в движении и с места из пистолета Макарова и автомата Калашникова АК-74 по появляющимся и движущимся мишеням, сменяя огневые позиции, выбирая положения прицеливания.
В состязаниях участвовали 8 команд из воинских частей и территориальных военных комендатур ЮВО, дислоцированных в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а также из военных баз в Армении и Южной Осетии.
Те команды, которые продемонстрируют лучшие результаты, представят военную полицию ЮВО на всеармейском этапе конкурса. Он пройдет в июне в Учебном центре военной полиции во Владикавказе.