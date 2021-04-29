29.04.2021 (10:15)

Во Владикавказе прошла первая тренировка парада Победы с участием пеших парадных расчетов военнослужащих ЮВО

Во Владикавказе на площади Свободы военнослужащие 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) участвовали в первой репетиции парада Победы. Тренировка была проведена без привлечения механизированной колонны.

В парадном строю прошли рота барабанщиков, парадный расчёт Северо-Кавказского суворовского военного училища, знаменные группы Государственного флага Российской Федерации, копий Знамени Победы и Знамени Вооруженных Сил Российской Федерации, рота почетного караула в форме одежды трех видов Вооруженных Сил, парадный расчет управления 58-й армии ЮВО, сводные роты и батальоны соединений и частей армии.

Кроме того, в тренировке участвовали: парадные расчёты от Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии РФ, управления МВД России по Северной Осетии, МЧС России по Северной Осетии, Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В мероприятии было задействовано более 1,6 тыс. человек, в их числе от Министерства обороны Российской Федерации – более 1,1 тыс. военнослужащих. Музыкальное сопровождение обеспечил военный оркестр Владикавказского гарнизона ЮВО.

Тренировки парадных расчетов в составе гарнизона на площади Свободы с привлечением техники пройдут 3 и 5 мая. Генеральная репетиция военного парада состоится 7 мая.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице