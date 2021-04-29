29.04.2021 (10:00)

В горное мотострелковое соединение ЮВО поступила партия новых автомобилей повышенной проходимости Урал-4320

10 автомобилей Урал-4320 последней модификации поступили в горное мотострелковое соединение 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО). Эти машины повышенной проходимости, обладающие значительными преимуществами по сравнению с аналогичными автомобилями, будут использоваться для перевозки личного состава, боеприпасов и материальных средств на полевые занятия, а также для буксировки минометов. Автомобили из данной партии специально укомплектованы для эксплуатации в условиях высоких температур и труднопроходимой горной местности

Урал-4320 обладает огромной вместимостью, повышенной опорно-сцепной и геометрической проходимостью (за счет колесной формулы 6х6). Он легко преодолевает канавы шириной до 2 м, рвы, а также может подниматься в гору под углом до 60°. Грузоподъемность автомобиля по сравнению с предшественниками увеличена до 10 т.

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