Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.04.2021 (10:00)

В горное мотострелковое соединение ЮВО поступила партия новых автомобилей повышенной проходимости Урал-4320

10 автомобилей Урал-4320 последней модификации поступили в горное мотострелковое соединение 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО). Эти машины повышенной проходимости, обладающие значительными преимуществами по сравнению с аналогичными автомобилями, будут использоваться для перевозки личного состава, боеприпасов и материальных средств на полевые занятия, а также для буксировки минометов. Автомобили из данной партии специально укомплектованы для эксплуатации в условиях высоких температур и труднопроходимой горной местности

Урал-4320 обладает огромной вместимостью, повышенной опорно-сцепной и геометрической проходимостью (за счет колесной формулы 6х6). Он легко преодолевает канавы шириной до 2 м, рвы, а также может подниматься в гору под углом до 60°. Грузоподъемность автомобиля по сравнению с предшественниками увеличена до 10 т.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Подразделения 58-й армии ЮВО завершили погрузку на эшелоны в Крыму
Мотострелки общевойсковой армии ЗВО в Воронежской области провели учение по особенностям действий рейдовых подразделений
Экипажи вертолётов морской авиации Черноморского флота отработали взлёты и посадки на корабль в море
В Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота провели День призывника

Метки:
Мотострелковые войска , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false