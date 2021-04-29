29.04.2021 (09:30)

Из Дагестана в рамках весеннего призыва отправлены к местам прохождения службы более 250 призывников

В Дагестане на республиканском сборном пункте состоялась очередная отправка команды призывников в воинские части и соединения Южного военного округа (ЮВО), в которые они проследуют железнодорожным транспортом.

Мероприятие прошло при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Из-за ограничительных мер, действующих на территории республики, родственники призывников не присутствовали при отправлении.

Предварительно новобранцы прошли термометрию и сдали тест на COVID-19. Также на сборном пункте каждому было выдано вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты, индивидуальные рационы питания, маски, несессеры, в комплект которых входят антисептические средства для обработки рук и другие гигиенические принадлежности.

Транспорт, привезший новобранцев на железнодорожный вокзал города Махачкала, до этого прошел полную дезинфекционную обработку. Вагон для призывников также был продезинфицирован специалистами войск радиационной химической и биологической защиты.

В составе воинской команды находится врач (фельдшер). Он организует медицинское обеспечение и следит за состоянием здоровья призывников на всём пути следования.

Также все новобранцы смогут пройти вакцинацию от COVID-19 по прибытии в места службы. Для этих целей в медицинских учреждениях ЮВО для военнослужащих весеннего призыва зарезервировано более 20 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции.

В настоящее время с республиканского сборного пункта отправлены к местам прохождения службы более 250 новобранцев. Всего с территории республики Дагестан в ходе весеннего 2021 года призыва будет направлено в войска порядка 3 тыс. граждан призывного возраста.

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