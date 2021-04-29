29.04.2021 (09:45)
Военнослужащие ЮВО примут участие в масштабной международной просветительской акции «Диктант Победы»
Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) и участники юнармейского движения примут участие в масштабной международной просветительской акции «Диктант Победы» на тему событий Великой Отечественной войны.
Военнослужащие всех категорий напишут исторический диктант более чем на 130 интерактивных площадках на территории 15 субъектов Российской Федерации и в республиках Абхазия, Армения и Южная Осетия. Эти площадки расположены в соединениях и воинских частях, Домах офицеров, на военных базах.
Диктант собираются написать более 17 тыс. человек от ЮВО. В их числе: офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей округа, курсанты учебного центра военной полиции в Северной Осетии, курсанты Волжского учебного центра инженерных войск в Волгоградской области, суворовцы Северо-Кавказского СВУ во Владикавказе и Президентского кадетского училища в Севастополе.
Диктант Победы включает в себя два варианта по 25 вопросов в каждом. Время ответа – 45 минут. Вопросы носят разноплановый характер: нужно, например, назвать автора поэмы, посвященной войне, на основании приведенного отрывка назвать город, событие или участника военных действий. Некоторые вопросы связаны с художественными фильмами и монументами, посвященными Великой Отечественной войны.
Написание диктанта на всех площадках будет организовано с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.
«Диктант Победы» посвящен 76-летию Победы в Великой Отечественной войне и призван сохранить память об историческом прошлом нашей страны. Также целью мероприятия является повышение уровня исторической грамотности общества, поощрение изучения истории. В 2021 году свои знания о Великой Отечественной войне проверят более 1 млн человек по всему миру.
Справочно:
Участвовать в «Диктанте Победы» могут все желающие очно или в режиме онлайн, абсолютно бесплатно и на добровольной основе. Для проверки знаний нужно зарегистрироваться на официальном сайте «диктантпобеды.рф». Там же можно пройти тренировочные тесты от создателей диктанта. Организаторы рекомендуют также использовать для подготовки материалы Российского исторического общества.