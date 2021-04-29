29.04.2021 (09:15)

Военнослужащие ЮВО в Южной Осетии примут участие в международной просветительской акции «Диктант Победы»

Военнослужащие 4-й российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Южной Осетии примут участие в масштабной международной просветительской акции «Диктант Победы» на тему событий Великой Отечественной войны.

В акции будут участвовать более 1,5 тыс. человек. В их числе: военнослужащие ЮВО, члены их семей, гражданские специалисты российской военной базы, а также участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Акцию проведут на специально подготовленных площадках и в аудиториях, а также на полигоне Дзарцеми. Диктант Победы включает в себя два варианта по 25 вопросов в каждом. Время ответа – 45 минут. Вопросы носят разноплановый характер: нужно, например, назвать автора поэмы, посвященной войне, на основании приведенного отрывка назвать город, событие или участника военных действий. Некоторые вопросы связаны с художественными фильмами и монументами, посвященными Великой Отечественной войны.

Основной целью мероприятия является сохранение исторической памяти, повышение уровня исторической грамотности общества, поощрение изучения истории Великой Отечественной войны.

Справочно:

Участвовать в «Диктанте Победы» могут все желающие очно или в режиме онлайн, абсолютно бесплатно и на добровольной основе. Для проверки знаний нужно зарегистрироваться на официальном сайте «диктантпобеды.рф». Там же можно пройти тренировочные тесты от создателей диктанта. Организаторы рекомендуют также использовать для подготовки материалы Российского исторического общества.

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